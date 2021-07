Europei di calcio, vietati i maxi schermi nelle piazze per la finale

VENEZIA - A Padova e Venezia non ci sarà alcun maxischermo nelle piazze per la finale, l'11 luglio, degli europei di calcio che si potranno invece vedere con i televisori piazzati nei plateatici dai gestori di locali. La somministrazione e la consumazione di alimenti e bevande sarà esclusivamente al tavolo negli esercizi di ristorazione e, bar che potranno appunto far seguire la partita con i televisori. L'ordinanza del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e di Padova, Sergio Giordani , è in linea con «questo momento particolarmente critico - ha spiegato Brugnaro - dopo la pandemia, ma al tempo stesso salvaguardare la sicurezza e l'incolumità dei cittadini anche in rispetto alle limitazioni e norme sanitarie ancora in vigore».

APPROFONDIMENTI EUROPEI Maxischermi nelle piazze del Nordest: dove si potrà vedere la...

L'ordinanza per entrambe le città avrà vigore dalle 19 dell'11 luglio alle 6 del 12 luglio A Venezia ci sarà il divieto toccherà alle attività commerciali, artigianali e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di vendita per asporto di bevande, comprese quelle alcoliche e super alcoliche, in bottiglie o qualsiasi altro contenitore di vetro; non ci potrà essere inoltre il trasporto senza giustificato motivo per strada e anche dentro l'auto di qualsiasi tipo di bevande in bottiglie o qualsiasi altro contenitore in vetro. Infine stop a botti, petardi e fuochi d'artificio. Anche a Padova stop alla vendita per asporto e di detenzione in area pubblica di bevande alcoliche e di ogni altra bevanda anche non alcolica detenuta in recipienti di vetro, bottiglie o lattine. L'alcol si può invece bere nei locali e nelle immediate adiacenze dei locali, evitando assembramenti.

«Serve prudenza - ha aggiunto Giordani -, la variante delta preoccupa il mondo scientifico e deve preoccupare anche me come sindaco. Ho ritenuto di non promuovere il maxischermo comunale, ma allo stesso tempo non impediremo la proiezione nei parchi e nelle rassegne che l'hanno prevista, pur con la raccomandazione a loro di seguire tutte le norme e tutte le cautele previste».