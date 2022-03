Eurojackpot da record: gioca 2 euro e ne vince 457mila

CHIOGGIA - «La schedina? L'ho compilata io, su dettatura del cliente». Fabio Casson ha appena reso noto, tramite Facebook, che nella sua tabaccheria, in corso del Popolo, è stata vinta una fortuna: 457.490 euro con il sistema 5+1. E sembra avere un'idea abbastanza precisa di chi sia il fortunato. Ma andiamo per gradi. La famiglia Casson (Fabio, il papà Cristian, e lo zio Marco) gestisce quella tabaccheria, la numero 1 di Chioggia, dal 2005 e, a parte una vincita di 10mila euro, ormai lontana negli anni, la dea bendata non ha mai scelto il loro negozio per manifestarsi in tutto il suo fascino.

APPROFONDIMENTI ANCONA Operaio gratta e vince 200mila euro con un tagliando da 3 euro:...



IL PASSATO

«Certo non mancano le vincite da 500, mille euro dice anche recentemente. Ma cifre del genere non le avevamo mai viste». Per la legge dei grandi numeri, quindi, potrebbe essere l'inizio di un periodo fortunato. Il concorso in questione, poi, l'Eurojackpot, non gode di molti affezionati. «Saranno una ventina i clienti che ci giocano» dice Fabio. L'estrazione avviene ogni venerdì e si tratta di scegliere 5 numeri su 50 e altri 2 su 10 si può vincere con varie combinazioni che variano dal 2+1 (premio minimo) al 5+2. In pratica i clienti che si presentano da Fabio giocano schedine casuali (create dal programma) o scritte da loro stessi o, in qualche caso, che dettano direttamente all'esercente.



DUE EURO

E la schedina vincitrice, dal modesto costo di soli 2 euro, Fabio la riconosce per «una di quelle che mi hanno dettato». A questo punto, individuare il vincitore dovrebbe essere facile. Ma Fabio non si dimostra così sicuro. «L'unica certezza che mi sento di esprimere dice che si tratta, quasi sicuramente, di un chioggiotto ma chi sia esattamente non lo so e nemmeno potrei dirlo». Però esprime una speranza: «Questa vincita è stata molto pubblicizzata. Mi auguro che la persona che ha vinto, lo venga a sapere e non la lasci scadere». In secondo piano, ovviamente, c'è anche la speranza che il fortunato lasci una mancia alla tabaccheria, come segno di gratitudine. Anche perché l'Eurojackpot non prevede alcuna percentuale per l'esercente e, a ben guardare, se Fabio non avesse compilato quella schedina, anche la vincita non ci sarebbe stata. E poi, se arrivasse qualcosa, Fabio saprebbe anche che uso farne a vantaggio della città. Quando non lavora in tabaccheria, infatti, si dedica a ricerche sulla storia e le tradizioni di Chioggia. E' una sua creazione, infatti, la pagina Facebook Chioggiapedia, che unisce il nome della città alla parola greca che significa formazione, e che si pone l'obiettivo di «creare un nuovo modo di vedere la nostra città». «Una eventuale ricompensa dice Fabio sarà divisa tra i tre titolari. Per quanto mi riguarda non escludo di usare la mia parte per acquistare libri e documenti per le mie ricerche».