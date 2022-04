Finale di Eurocup, L'Umana non ce la fa: il Tango Bourges vince 74-38

BASKET FEMMINILE - L’Umana Reyer non ce l'ha fatta, nella finale di Eurocup la squadra veneziana si schianta 74-38 contro il muro del Tango Bourges nella Final Four giocata in casa delle francesi. Dopo la delusione di un anno fa con la finale persa 82-81 all’ultimo secondo contro Valencia, Venezia deve ingoiare l’ennesima sconfitta vedendo salire così a tre i ko negli epiloghi continentali di Eurocup dopo il primo datato 2017-2018 contro il Galatasaray.

TANGO BOURGES 74 UMANA REYER 38

BOURGES: Eldebrink 9 (2/5, 1/4), Rupert 25 (11/14, 1/2), Michel 7 (2/6, 1/4), Astier 6 (1/2), Guapo 10 (1/3, 2/2), Hampton 5 (1/5, 1/2), Mavuanga, Zodia, Godin, Duchet 2 (1/2, 0/2), Mann 10 (4/8, 0/2). All.: Lafargue.

UMANA: Bestagno 4 (0/1, 0/1), Carangelo 3 (0/1, 1/4), Thornton 2 (1/5, 0/4), Anderson 12 (5/11, 0/2), Petronyte ne, Madera (0/1, 0/4), Smorto 4 (2/3), Attura 3 (1/5, 0/3), Penna (0/2 da tre), Ndour 10 (2/6, 0/2). All.: Mazzon. Arbitri: Horozov, Alcaraz Moreno, Stan.

NOTE: parziali 17-12; 38-29; 51-34. Tiri da tre: Bourges 6/18; Umana 1/22. Tiri da due: Bourges 23/45; Umana 11/33. Tiri liberi: Bourges 10/15; Umana 13/16. Rimbalzi: Bourges 5+31 (Rupert 8); Umana 10+31 (Carangelo 7).