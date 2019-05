Eugenio Miozzi, il costruttore di ponti che collegò Venezia alla terraferma

di Alberto Toso Fei

VENEZIA Eugenio Miozzi fu il padre delle innovazioni architettoniche e ingegneristiche più importanti della Venezia del Novecento, e sebbene il periodo in cui operò gli anni Trenta abbia coinciso con l'epopea fascista, caratterizzata dal monumentalismo di regime e dalle logiche di sventramento, fu un abile mediatore, nel rispetto (non sempre possibile ma nel complesso riuscito) della singolarità veneziana; progettò i due ponti in ferro sul Canal Grande e quello automobilistico per unire Venezia alla terraferma; costruì l'Autorimessa Comunale (al tempo il più grande garage d'Europa) e la nuova sede del Casinò del Lido. Soprattutto, Eugenio Miozzi fu un grande amante della città e ogni suo pensiero fu rivolto a essa. Ma nemmeno lui, come accaduto migliaia di volte nella storia, era nato a Venezia. Lui e la città si scelsero reciprocamente. Eugenio Giuseppe Francesco Miozzi aveva visto infatti la luce a Brescia, il 16 settembre 1889. Laureatosi in ingegneria a Bologna a pieni voti nel 1912, lo stesso anno si classificò al primo posto di un concorso per entrare a far parte del Corpo Reale del Genio Civile e iniziò la sua carriera progettando e seguendo i lavori di numerose opere pubbliche in Libia. La strada verso la laguna era ancora lunga: dopo la prima guerra mondiale lavorò a Udine e Belluno seguendo la ricostruzione dei ponti distrutti durante il conflitto e negli anni successivi cambiò vari incarichi (inclusa la costruzione della strada del Brennero) in diverse località, finché il primo febbraio 1931 il comune di Venezia lo pose a capo della Direzione Lavori e Servizi pubblici. Ne nacque un ventennio di attività ininterrotta destinato a cambiare per sempre la fisionomia della città: progettò e realizzò la sostituzione dei due ponti in ferro sul Canal Grande ormai fatiscenti costruiti dall'ingegnere inglese Alfred Neville a metà Ottocento all'Accademia e alla stazione per l'impero asburgico; quello dell'Accademia provvisorio in legno in attesa di essere sostituito da un progetto di Duilio Torres (mai realizzato per l'arrivo della guerra) fu inaugurato il 19 febbraio 1933; il ponte degli Scalzi in pietra fu aperto invece al pubblico il 28 ottobre 1934. Miozzi ricostruì nello stesso periodo anche il ponte dell'Arsenale sul Rio delle Galeazze prendendo a modello l'antico ponte levatoio. Ma l'opera che ne legò per sempre il nome a Venezia fu indubbiamente la creazione del Ponte della Libertà (nato come Ponte del Littorio e inaugurato il 25 aprile 1933) che correndo di fianco al preesistente ponte ferroviario austriaco collegò la città alla terraferma via gomma; contestualmente però, seguendo la logica del piccone risanatore fascista e della creazione di una grande Venezia, creò Piazzale Roma rimasto incompiuto e il garage Comunale (per i quali si rase al suolo l'antica contrada di Sant'Andrea), e realizzò l'escavo del Rio Novo con la costruzione dei suoi relativi ponti, che sventrando il giardino Papadopoli e sacrificando magazzini, calli e corti verso il rio di Ca' Foscari permise un collegamento rapido in direzione di San Marco. Progettò ed edificò nel 1938 la sede estiva del Casinò di Venezia al Lido. Instancabile, versatile e poliedrico, ipotizzò la costruzione di un quarto ponte sul Canal Grande (oggi avvenuta), un terzo palazzo del Cinema al Lido, una autostrada sublagunare, oltre a numerose vie di comunicazione stradali e navali, come quando ipotizzò un posto commerciale di fronte a Malamocco invece che a Marghera. Dopo la guerra subì una sospensione dal servizio ma vi fu riammesso entrò breve, non essendogli imputate compromissioni col regime. Andò in pensione il 31 dicembre 1954 (non prima di aver progettato l'Isola Nuova del Tronchetto) e continuò a esercitare privatamente. Il 15 ottobre 1973 il Consiglio Comunale gli conferì all'unanimità il titolo onorifico di Ingegnere Capo Emerito del Comune di Venezia. Negli ultimi anni si dedicò alla salvaguardia di Venezia dalle acque alte studiando i fenomeni di subsidenza. Sulla città ha lasciato centinaia di scritti e la sua opera omnia sulla storia di Venezia: Venezia nei secoli. Morì il 10 aprile 1979.

