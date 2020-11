Estradato il pedofilo seriale accusato di 28 violenze su bambini: rischia 20 anni di carcere

È stato estradato oggi dall'Italia in Australia un latitante inglese, scoperto e arrestato il 21 marzo scorso a Caorle (Venezia) nel blitz della Divisione Interpol (Scip), guidato dal Prefetto Vittorio Rizzi, e dai militari della sezione Navale della Guardia di Finanza. Si tratta di Charles Gordon Batham, 76 anni, ricercato a livello internazionale dalle autorità australiane perché colpito da tre mandati di cattura emessi nel 2012 dal Tribunale di Perth per ben 28 procedimenti giudiziari per i reati di violenza sessuale a due bambini di età inferiore ai 13 anni, commessi dal 2002 al 2010, e per istigazione e incitamento alla prostituzione minorile e possesso di materiale pedopornografico, reati commessi tra il 2010 e il 2011, con pena massima prevista di anni 20 di reclusione.

Batham era stato tratto in arresto in Australia occidentale il 4 febbraio 2011 e successivamente rimesso in libertà condizionata su cauzione, poi era fuggito in Gran Bretagna, dove era stato rintracciato in Sussex con il nome di Charles Edwin Shannon, quindi in Turchia dove era stato arrestato nel 2013, poi rilasciato e ancora fuggito. A causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia e ai conseguenti divieti di circolazione, è stato individuato e arrestato nella località balneare di Caorle, nello stesso camper in cui era stato rintracciato nel territorio britannico. Agenti della polizia australiana sono arrivati appositamente a Milano Malpensa per prendere in consegna il latitante e scortarlo durante il volo di rientro in Australia, fino a Perth.

