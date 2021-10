BIBIONE - «Grazie». Giuseppe Morsanuto all’indomani della sua scarcerazione non risparmia i ringraziamenti per quanti sono stati vicini alla famiglia in questo periodo. Per 3 settimane è rimasto chiuso in carcere non sapendo, a quanto ribadisce il Tribunale del riesame, nemmeno il motivo per cui vi era finito. Lontano dalla famiglia che lo avrebbe potuto sostenere e dagli amici che a Bibione sono davvero tanti. Il sostegno alla famiglia...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati