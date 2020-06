«Vogliamo 30mila euro». La vittima paga, ma è seguita dalla polizia: rom arrestati per estorsione, c'è anche un minorenne

VENEZIA - Quattro persone, delle quali un minorenne, senza fissa dimora e di etnia rom, sono stati arrestati per estorsione al termine di un'indagine della Squadra Mobile di Venezia, a cui si era rivolto un uomo per denunciare un tentativo di cui era rimasto vittima. I quattro sono stati monitorati dagli agenti, che sono riuscita a documentare, anche attraverso sistemi di videoripresa, il passaggio di denaro di una somma di 3.500 euro, una parte dei 30.000 euro pattuiti con la vittima. A quel punto sono scattati gli arresti in flagranza di reato. I maggiorenni, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, sono stati condotti nel carcere di Venezia. Il minorenne, su disposizione della Procura dei Minori, è stato portato al Centro di Prima Accoglienza di Treviso. Ultimo aggiornamento: 10:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA