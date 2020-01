Ricattava e minacciava i compagni di scuola: 15enne denunciato per estorsione

MIRANO - I Carabinieri della Stazione di Spinea hanno svelato e posto fine ad un ricatto, che durava da inizio anno scolastico, ai danni degli studenti della cittadella scolastica di Mirano, denunciando un ragazzo appena 15enne, residente in zona, che aveva architettato una vera e propria estorsione condita con minacce sia di persona che via social. Una denuncia circostanziata ha permesso di stroncare l’attività del giovane che chiedeva continuamente piccole comme di denaro ai compagni dell’Istituto professionale Ponti in via Matteotti a Mirano minacciandoli in tutti i modi. Per il 15enne è scattata la denuncia in stato di libertà con la grave accusa di estorsione. Ultimo aggiornamento: 11:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA