JESOLO «Se ne parla da almeno vent’anni. È evidente a tutti che serve una soluzione proiettata al futuro: la metropolitana di superficie verso l’aeroporto potrebbe risolvere diversi problemi». Dopo l’ennesimo assalto di turisti e pendolari, Alberto Maschio, presidente dell’Associazione jesolana albergatori, rilancia la questione viabilità. Del resto con il sole e le temperature in salita, Jesolo ha vissuto un weekend di piena estate. Code comprese, perché ancora una volta i turisti sono calati in massa e puntualmente la viabilità è andata in tilt.



LA GIORNATA

Forti rallentamenti in ingresso per tutta la mattina, parcheggi esauriti attorno a mezzogiorno e lunghe code in uscita dal tardo pomeriggio. Il traffico si è bloccato come sempre nei soliti punti critici, ovvero via Roma destra, rotonda “Picchi”, viale Adriatico e nel primo tratto di via Aquileia. Ma un lungo serpentone di auto, vista anche la chiusura di un tratto di via Tram, si è formato anche lungo via San Marco, la strada che da Jesolo conduce a San Donà attraversando Passarella, ma che non può sopportare carichi di traffico così intensi. Così, se l’ennesimo pienone fa ben sperare in vista della stagione, la questione traffico richiede di essere affrontata il prima possibile. «Intanto va detto che i grossi problemi alla viabilità con le code in entrata e in uscita si verificano soprattutto in questo periodo, dunque nella bassa stagione quando c’è una forte presenza di pendolarismo - spiega il presidente degli albergatori -. È altrettanto ovvio che il problema va affrontato una volta per tutte, sia per potenziare la destagionalizzazione ma anche per migliorare l’accesso nei momenti clou. Negli ultimi due anni il turismo di prossimità è stato una risorsa importante, ma nel prossimo futuro non ci sarà solo questo. E per conquistare nuovi mercati servono nuove idee».



LA PROPOSTA

Ed è qui che s’inserisce la proposta di Alberto Maschio. «Da vent’anni parliamo di autostrada del mare – sottolinea il presidente dell’Aja – ma in ogni caso non risolverà tutti i problemi e, soprattutto, una volta realizzata rischia di essere un’opera vecchia. Se vogliamo guardare al futuro dobbiamo rafforzare i collegamenti diretti con l’aeroporto di Tessera, per esempio realizzando la metropolitana di superficie elettrica che ci permetterebbe di essere competitivi a livello internazionale allargando il nostro mercato».

In attesa che venga individuata ed attuata una soluzione, la città ha registrato il solito assalto. Piena la spiaggia, dove nelle zone centrali è iniziato lo spianamento delle dune e dove sono oltre una decina i chioschi aperti. Tantissimi i turisti distesi al sole per la prima tintarella (molti con gli ombrelloni portati da casa) con i più temerari che hanno anche tentato il primo bagno. Ad arrivare in città sono stati anche i primi ospiti stranieri, soprattutto tedeschi e austriaci.

Dal prossimo weekend si scalderà anche il mondo della notte, mentre già da un paio di settimane ha riaperto lo Hierbas nella versione diurna. Quindici, invece, gli hotel attualmente aperti, tutti con buone prenotazioni per questo fine settimana. Il numero è destinato a salire per Pasqua, vero banco di prova per l’inizio stagione, con molte prenotazioni attese comunque all’ultimo momento.

