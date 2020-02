​Arriva in Italia con il papà e inizia a delinquere: espulso un 24enne

MESTRE - È stato espulso da parte dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Venezia un cittadino serbo ritenuto pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica. Si tratta di J.Z., 24 anni, che abitava a Marghera, in zona Catene.



Il giovane, che aveva fatto ingresso in Italia da minorenne, insieme al padre, inizialmente titolare di un regolare permesso di soggiorno, ha collezionato dal 2015 una serie di episodi criminosi, fra i quali una denuncia per di stalking e una per un'aggressione con manganello a un coetaneo. Nel 2016 era stato arrestato in flagranza di furto in abitazione dai Carabinieri di Martellago, reato per il quale aveva trascorso anche un periodo in carcere. Dopo aver scontato la condanna, al cittadino serbo è stato ritirato il passaporto in vista della predisposizione del rimpatrio, avvenuto ieri pomeriggio dopo l'udienza di convalida davanti al Giudice di Pace di Venezia. © RIPRODUZIONE RISERVATA