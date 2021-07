Tentano di far saltare il bancomat delle Poste, ma non ci riescono: artificieri in azione per rimuovere l'esplosivo

SALZANO - Banda del bancomat in azione a Salzano. Questa notte la banda composta da 4 individui giunti a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata, ha tentato invano ed a più riprese di far esplodere lo sportello Atm del locale Ufficio Postale sito in via Allegri. I malintenzionati, dopo aver posizionato il materiale esplosivo infatti, hanno cercato di far saltare il bancomat, non riuscendovi, ma non paghi, hanno tentato di accedere all’interno dei locali, per poi fuggire definitivamente a mani vuote anche a causa dell’intervento del sistema di allarme. Sul posto, prontamente intervenuto personale dell’Arma di Noale, Mirano e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Mestre, già impegnati nel controllo del territorio notturno, per eseguire i primi accertamenti ed isolare la scena dell’evento delittuoso, a cui si sono aggiunti in mattinata gli specialisti artificieri del Comando Provinciale di Padova, che hanno rinvenuto e posto in sicurezza, la "marmotta" ancora infilata all’interno dello sportello ATM.