Esplosione a Venezia: salta una condotta idrica, diverse abitazioni senz'acqua

VENEZIA - Pompieri al lavoro a Venezia oggi, 6 gennaio, dalle 14.15 per l'esplosione di una condotta idrica in rio Terà degli Assassini nei pressi di calle della Mandola a San Marco. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono arrivate sul posto allertate dai residenti che avrebbero visto prima sollevarsi i masegni. La falla risulterebbe piuttosto importante tanto che l'acqua sta uscendo in maniera copiosa. Diverse le abitazioni rimaste senza erogazione del servizio idrico. Siamo in una zona piuttosto centrale tra campo Manin e campo sant'Angelo. In anzionA anche pattuglie della polizia locale che hanno interdetto l'accesso.