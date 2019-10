Esplodono tre bombole di vernice nella scuola: paura all'"Otto marzo"

Particolari sul Gazzettino del 29 ottobre.

MIRANO (Venezia) - Serata di paura alla scuola "8 marzo di Mirano dove verso le 19 di questa sera si è udita un'esplosione e poi un gran via vai di pompieri e forze dell'ordine. Le scuole vicine sono state evacuate per precauzione (c'erano attività come corsi e lezioni serali).All'origine dell'incidente ci sarebbe il surriscaldamento e la successiva esplosione di 3 bombole di vernice causata da un flessibile riposto in un armadio incautamente.L'istituto è stato dichiarato off limits, «Hanno messo nastri per chiudere le entrate» racconta un testimone.Probabile che domani, 29 ottobre, l'attività scolastica subisca delle ripercussioni a causa dell'incidente. La decisione appena i tecnici daranno il responso sui danni.In un primo momento si era temuto a un atto vandalico, ma l'origine dolosa è poi stata esclusa.