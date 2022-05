Esplosione, casa distrutta: un ferito grave, ma si cercano altre persone tra le macerie

SAN DONA' DI PIAVE - Esplosione all'interno di una abitazione in via Verino Zanutto a San Donà di Piave. Sul posto ci sono i vigili del fuoco che hanno già estratto un ferito grave e sono ora alla ricerca tra le macerie di eventuali altre persone.

L'esplosione è successa nel primo pomeriggio di oggi, 15 maggio: un botto terribile, all'incirca alle 15, e la casa è crollata. I pompieri stanno intervenendo con squadre giunte da San Donà di Piave e da Mestre. In tutto 25 uomini che hanno già estratto un ferito: una persona che è stata intubata e portata via dal personale del 118 in codice rosso. Sul posto anche il gruppo cinofilo con i cani e l'Usar (Urban Search and Rescue) specializzato nel trovare le persone tra le macerie.

Intervenuti anche i carabinieri per cercare di ricostruire quanto successo. Secondo le prime ipotesi l'esplosione potrebbe essere stata causata da una fuga di gas.

+++ Notizia in aggiornamento ++++