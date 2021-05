Esplosione in un capanno, ustionato un anziano. Scoppio forse dovuto a una bombola di gas

MARGHERA - Esplosione in via Ca’ Emiliani 147 a Marghera, a prendere fuoco un ampio capanno a ridosso di una abitazione. Nel rogo un anziano è rimasto ustionato. L’allarme attorno alle 15.30 di oggi, domenica 23 maggio, quando si è udito un forte boato e poi si è levata una colonna di fumo nero. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco che hanno prima di tutto tratto in salvo l’uomo insieme ai sanitari del Suem: trasportato all’Angelo di Mestre le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Dai primi rilievi sembra che a causare l’incendio possa essere stato lo scoppio della bombola del gas.

Decine le chiamate alla sala operativa del 115 proprio per l’alta colonna di fumo visibile a distanza. I pompieri arrivati da Mestre e Mira con due autopompe, un’autobotte e 12 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo a circoscrivere le fiamme, evitando il coinvolgimento dell’attigua abitazione.