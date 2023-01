Escrementi sulla tomba al cimitero di Corbolone: un caso non isolato

SAN STINO - Inciviltà, scherzo di cattivo gusto o forse il gesto di una persona con qualche forma di disturbo psichico. Non è passato inosservato l'escremento umano trovato da un visitatore, vicino alla tomba di famiglia, nel cimitero di Corbolone a San Stino di Livenza. A segnalarlo un residente che, con tanto di foto, ha pubblicato l tutto sui social. "So che può dare fastidio o schifo la foto ma fa più schifo è l'indecenza di persone che fanno i propri bisogni in cimitero - scrive il sanstinese - davanti alla tomba di una donna". E non si tratta di un caso. Nel febbraio dello scorso anno era accaduto nuovamente nel cimitero della vicina Torre di Mosto. Non è detto che si tratti quindi dello sfregio di qualche imbecille che evidentemente non trova altro da fare.