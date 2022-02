Esce dall'ospedale, si allontana e sparisce: al via le ricerche e l'appello dei famigliari

PORTOGRUARO - È uscito dall'ospedale di Portogruaro e ha fatto perdere le tracce. Non si hanno più notizie da ieri sera di Giancarlo Antonello, scomparso dal pronto soccorso di Portogruaro. L'uomo soffre per una malattia degenerativa che a quanto pare gli fa perdere la memoria. È vestito con pantaloni jeans, camicia a quadri blu e rossi, maglione marrone e ciabatte blu. Non ha gli occhiali. Porta una fasciatura sulla fronte. In caso di avvistamento l'invito è di chiamare la figlia al 3472274008 o i carabinieri di Annone Veneto 0422769999 o al 112.