MESTRE La sua fortuna è stata che in questi giorni via Miranese è praticamente deserta. In caso contrario, sarebbe stato molto difficile evitare uno schianto contro un’altra auto. Nel vuoto quasi totale della strada, però, ieri mattina le manovre di quella macchina che continuava a procedere a zig zag, da una parte all’altra della carreggiata non sono passate inosservate, tanto da far partire la segnalazione alla polizia locale.



Nel frattempo, però, l’uomo alla guida è uscito di strada. A quel punto, sul posto, è arrivata la pattuglia del reparto motorizzato della polizia locale insieme all’ambulanza del Suem. Gli operatori, a giudicare dalle testimonianze, erano sicuri che l’uomo, 48 anni, avesse bevuto. L’alcol test, però, ha dato esito negativo. La spiegazione è arrivata quando il personale del Suem gli ha misurato le febbre: la persona alla guida aveva 39 di febbre.



Immediatamente è scattata la procedura: l’uomo è stato intubato e portato in ospedale all’Angelo. Non si conosce l’esito del tampone per verificare se fosse positivo al Covid-19, e non si sa neppure dove stesse andando in quelle condizioni, se volesse raggiungere il pronto soccorso o il proprio medico di base. In ogni caso, mettersi alla guida con sintomi del genere non solo è sconsigliato, è vietato. Oltre al decreto del presidente del Consiglio, infatti, si potrebbe configurare l’ipotesi prevista dall’articolo 452 del Codice penale “delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica”. Per non parlare, nella peggiore delle ipotesi, della possibilità di finire indagati per lesioni o tentate lesioni volontarie, Le condizioni dell’uomo ora sono monitorate costantemente in ospedale, a prescindere dalla positività o meno al virus. La risposta, comunque, arriverà nelle prossime ore.



FORZE DELL’ORDINE

Un episodio che preoccupa non poco il reparto motorizzato della polizia locale di Venezia, che nei giorni scorsi ha già registrato tra le proprie file un caso di positività al Covid-19. Diversi colleghi sono stati messi in quarantena: ulteriori episodi di contagio rischierebbero di mettere in difficoltà la sezione del Corpo che si occupa di incidenti stradali e viabilità. Le forze dell’ordine sono in prima linea nella lotta al virus, sul fronte della sicurezza e dei controlli. Altri episodi di contagio si sono riscontrati anche nella polizia postale, dove diversi agenti sono risultati positivi. Stesso esito per un carabiniere di Portogruaro. Entrambe le caserme sono state sanificate e il personale venuto a contatto con i contagiati è stato messo in quarantena. Ultimo aggiornamento: 09:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA