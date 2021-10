Giù nella scarpata con la sua Hyundai, 50enne incastrata fra le lamiere: è grave

PORTOGRUARO - Con l'auto è volata nella scarpata sulla Regionale per Bibione, 50enne ferita. L'incidente è accaduto questa sera - 29 ottobre - verso le 19.30 lungo la strada regionale 74 a Cesarolo di San Michele al Tagliamento.

S. Z., 50enne portogruarese, stava percorrendo il tratto di strada compreso tra Cesarolo e San Filippo alla guida di una Hyundai I20. Dopo aver attraversato il ponte sul canale Cavrato la donna ha perso il controllo dell'autovettura finendo fuori strada. L'auto è volata nella scarpata laterale per circa una decina di metri con la portogruarese rimasta incastrata in ciò che era rimasto dell'abitacolo. A prestarle per primo soccorso è stato un giovane che alla guida di un furgone ha notato l'utilitaria nel fosso.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno liberato la malcapitata, consegnandola ai sanitari del Suem. Trasferita in ospedale, è stata sottoposta alla diagnostica che ha evidenziato un politrauma. Sul luogo dell'incidente sono arrivati gli agenti della polizia locale del Distretto Veneto est che stanno lavorando per fare piena chiarezza sullo schianto.