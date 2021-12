Esce di casa e non rientra più: scattano le ricerche tra Veneto e Friuli Venezia Giulia

SAN MICHELE/LATISANA - Esce di casa e non ritorna per cena: mobilitati i soccorsi a Latisana. Da oggi pomeriggio Vigili del fuoco, Carabinieri, personale sanitario e Polizia locale sono mobilitati al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, in prossimità di San Michele e Latisana per la scomparsa di un uomo. Mario Barban, 72 anni, questa sera infatti non é rientrato a casa a Latisana.

Sofferente di problemi di salute era uscito verso le 16.30. L' ultima volta é stato visto a piedi verso le 17 sul ponte che collega Latisana a San Michele. Indossava un giubbotto blu con pantaloni beige, scarpe marroni e occhiali da vista. Le ricerche sono ancora in corso, chiunque l'avesse visto o avesse delle informazioni può contattare il 112.

Lo scomparso