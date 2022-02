Esce a pesca all'alba, la moglie non lo vede tornare e dà l'allarme: trovato ferito e semi incosciente sui frangiflutti

VENEZIA - Pescatore sportivo salvato dalla Guardia Costiera di Venezia disteso sui frangiflutti in stato di semi incoscienza, con una ferita alla testa la mattina di oggi, 7 febbraio. Ad avvisare la sala operativa della Capitaneria di Porto la moglie che non lo vedeva tornare a casa: l'uomo, era uscito alle prime luci dell'alba, per andare in zona Lido. La stessa moglie ha aggiunto che il marito era solito andare a pescare nella zona del fanale rosso di San Nicolò.

Prontamente, è uscita la motovedetta CP 833 per perlustrare la zona di San Nicolò sia dal lato laguna che, poi, lungo i frangiflutti della bocca di porto. La vedetta è giunta nei pressi della zona del fanale rosso verso le 10.30 e ha trovato l'uomo disteso sui frangiflutti in stato di semi incoscienza.

L’equipaggio della vedetta ha prestato il primo soccorso, in attesa dell’arrivo del personale del 118, attivato dalla sala operativa e giunto sul luogo con un’idroambulanza. Il pescatore è stato poi trasportato in elicottero, intorno le 11.30, all’ospedale dell’Angelo di Mestre.