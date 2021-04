Marghera. Ert Srl in crisi: tavolo con la Regione

VENEZIA - L'assessore al Lavoro della Regione del Veneto, Elena Donazzan, supportata dall'Unità di crisi della Regione, ha partecipato al tavolo di lavoro riguardante Ert Srl, con sede a Marghera , per affrontare la delicata situazione in cui si trova l'azienda specializzata in bonifiche industriali. All'incontro erano presenti l'amministratore delegato di Eert e la Filctem Cgil di Venezia.

I temi principali del tavolo sono stati le opportunità di rilancio aziendale che potrebbero prospettarsi in considerazione della centralità e dell'importanza dei temi legati alla sostenibilità ambientale. La situazione di difficoltà, che ha visto il deposito del piano concordatario presso il Tribunale di Venezia: «Auspico che possano essere riconosciute le condizioni per una continuità aziendale, anche alla luce del confronto con il sindacato e la dirigenza - ha detto Donazzan. - Dal confronto emergono potenzialità, nell'ambito di bonifiche e di riqualificazione del territorio, strettamente connesse alle competenze e al valore che Ert negli anni ha saputo maturare. Non ultima l'acquisizione di particolari tecnologie riconosciute meritevoli di attenzione da parte di colossi del settore quali Eni ed Edison».