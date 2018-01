Svista da 490mila euro, la tipografia si tiene i soldi, lo Stato paga il conto

di Roberta Brunetti

VENEZIA - Prima una, poi una serie di ritardi. Cosìdi soldisono andati in fumo. E rischiano di non poter più essere recuperati tanto facilmente. Una storia assurda, quella che si è chiusa ieri con una sentenza di non doversi procedere perdiche, nel 2010, si era intascata i 490mila euro pagati perche aveva invertito gli euro con le lire. L'ennesima beffa per i conti pubblici in questa vicenda iniziata da una. Quella emessa dalle, per un po' di carta intestata e delle buste, che riportava - come da prassi - l'importo in euro (263,68) e pure quello in lire (491.192). Ebbene qualcuno, all'Ufficio scolastico, invertì gli importi e versò sul conto corrente della tipografia una somma a sei cifre!Ieri50enne di Mirano, già titolare delle Grafiche Serenissime, doveva essere processata per appropriazione indebita. Il difensore della donna, l'avvocato Alberto Furlanetto, ha chiesto di procedere con il rito abbreviato, osservando nel contempo come fossero trascorsi da pochi mesi i tempi previsti per la prescrizione del reato. E così al giudice monocratico di Venezia, Francesca Ardita, non è rimasto far altro che dichiarare il non doversi procedere perUn epilogo in cui i vari ritardi accumulati dalla diverse amministrazioni dello Stato hanno avuto la loro parte. A cominciare da quello con cui l'Ufficio scolastico si accorse del suo errore.