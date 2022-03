FIESSO - Nuovi traguardi per il fiessese Erik Michielon. Erik a 13 anni è un pilota di moto di velocità da quattro anni e, a cavallo delle due ruote, corre ai 250 km all'ora. Prima del motociclismo la sua passione sportiva era il rugby, dove aveva ottimi risultati. Il giovane atleta, in questa nuova stagione agonistica, esordirà nel CIV Moto3, nella serie tricolore del M&M Menagement Racing Team. Erik passa alla nuova categoria del Campionato Italiano dopo gli ottimi risultati ottenuti nel 2021 dove aveva gareggiato nel Trofeo Aprilia 250 Sport Production. Erik è un ragazzo con i piedi per terra e unisce la sua passione per lo sport a un grande impegno nella scuola: frequenta l'ultimo anno della secondaria di primo grado di Dolo, e la media dei suoi voti è ottima.

Erik salterà la prima gara in Moto3 essendo il pilota più giovane della categoria, ma parteciperà al primo round in Premoto3 fuori classifica per rientrare al secondo round che si svolgerà a Maggio in Moto3 all'Autodromo di Vallelunga. Questo renderà il campionato di Erik decisamente più complicato. - dice fabio Michielon papà di Erik - Non si farà intimorire, consapevole che quest'anno dovrà accumulare esperienza nella categoria più competitiva del Campionato Italiano velocità. Il campionato di CIV Moto3 inizierà il prossimo 2 aprile, il primo appuntamento si terrà a Misano al Misano World Circuit Marco Simoncelli.