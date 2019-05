Erica Cipressa, la veneziana conquista il bronzo nella Coppa del Mondo

TAUBER - La veneziana Erica Cipressa conquista il terzo posto al termine della gara individuale della tappa di Tauber del circuito di Coppa del Mondo di fioretto femminile. La fiorettista veneziana delle Fiamme Oro sale per la seconda volta in carriera sul podio, dopo l’argento nella tappa di Algeri del 2017, a conclusione di una gara che l'ha vista protagonista vincente sino alla semifinale contro la russa Inna Deriglazova, poi vincitrice finale della gara. Nel match valido per l'approdo in finale è stata infatti l'olimpionica di Rio2016 a fermare la 23enne veneta con il punteggio di 15-11.



Erica Cipressa era giunta alla certezza del suo secondo podio in carriera grazie alla vittoria nel derby contro Arianna Errigo nei quarti di finale col punteggio di 15-10. In precedenza aveva staccato il pass per i quarti di finale alla stoccata del 15-7 posta a segno nell'assalto degli ottavi di finale contro l'ungherese Fanny Kreiss, dando continuità alle vittorie contro la tedesca Leonie Ebert per 15-9 nel turno dei 32 e, per 15-14, nel derby veneto contro Martina Favaretto nel primo assalto di giornata. Arianna Errigo, che conclude al quinto posto in classifica generale, era giunta ai quarti dopo aver esordito nel primo turno di giornata con il successo per 15-3 sulla portacolori di Hong Kong, Sophia Wu, a cui sono seguite le vittorie per 15-14 contro l'israeliana Nicole Pustilnik e, agli ottavi, contro la colombiana Saskia Loretta Van Erven Garcia, col punteggio di 15-7. Domani è in programma la gara a squadre ma Erica Cipressa non farà parte del quartetto azzurro. Per il primo appuntamento che assegna un punteggio utile in chiave qualificazione olimpica, il CT Andrea Cipressa ha scelto Alice Volpi, Arianna Errigo, Elisa Di Francisca e Martina Batini. Le quattro atlete, con la testa di serie numero 1 del tabellone ed affronteranno, alle 10.00, la vincente tra Brasile e Taipei, nel match che vale l'approdo ai quarti di finale.

