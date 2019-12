La tragedia vicino alla casa dei genitori. Il fratello: «Denis mi ha insegnato tutto»

Foto

ERACLEA - «Tutto quello che so lo devo a lui. È stato molto più di un fratello per me». Daniel è il fratello più piccolo della famiglia Dorigo. Cinque anni li separa, quanto basta per vedere il fratello maggiore come un eroe, un punto di riferimento. Denis lo era. «Mi ha cresciuto, mi ha insegnato tutto quello che so: è stato tutto per me. Era il migliore, non ce ne sono come lui, te lo posso garantire. Quello che ha fatto lui per me è stato tutto. É stato molto di più di un fratello: è stato padre, è stato madre, è stato tutto. Se eravamo molto uniti? Diciamo che mi ha cresciuto».Il fatto che l'incidente stradale sia avvenuto ad una cinquantina di metri dall'abitazione della famiglia , aumenta, se possibile, il dolore di Gianvito e Delia, i genitori. «Ancora non sanno nulla», riferiva Daniel nel pomeriggio. La notizia, in paese, si è però diffusa velocemente. «Le notizie che non vorresti mai vivere. Ti sono vicina Daniel. A tutta la vostra famiglia», si legge ad esempio su Facebook.Denis era perito industriale. Aveva avviato uno studio tutto suo a San Giorgio di Livenza, dove abitava con la fidanzata. Da qualche tempo aveva anche assunto un ragazzo, per insegnargli il lavoro. Denis si era specializzato in particolare di progettazione di impianti elettrici relativi a grandi eventi. «Un mondo che gli piaceva e che lo appassionava, quello delle manifestazioni», riferisce chi lo conosceva. «Era un professionista molto serio e molto inserito in questo mondo: lo aveva capito come funzionava e ci si capiva subito su tutto». «Era venuto da me proprio la sera prima per rilevare dei quadri elettrici, per la relativa certificazione» ha detto Marco Mazzon, dell'omonima azienda specializzata nell'installazione di impianti di amplificazione e illuminazioni. «Aveva appena progettato l'impiantistica per la festa di Capodanno di Cavallino-Treporti, organizzata dalla Pro loco, ma anche per la festa di Prato della Valle, a Padova. Collaborava con queste aziende, perché aveva in qualche modo sposato questo mondo e svolgeva questo lavoro con grande professionalità e competenza. Insieme, tra l'altro, parlavamo anche del futuro e mi raccontava come avrebbe voluto sviluppare alcune idee e alcuni progetti». «Non ho parole... un abbraccio grande. Ho le lacrime. Sembra impossibile», ha scritto un altro amico su Facebook.Diplomato all'Itis Volterra, aveva poi coronato il suo sogno di avviare una attività tutta sua, sviluppando le sue conoscenze proprio verso il mondo degli spettacoli, dov'era molto apprezzato e stimato. Una persona gentile, di compagnia, che amava stare con gli amici e si faceva volere bene da tutti. Nel tempo libero gli piaceva andare in montagna, in particolare nella stagione dello sci. In tanti si stanno ora stringendo ai genitori, fratelli e parenti in questo momento di grande dolore. L'ennesima vittima della strada, in un periodo che continua - quasi giorno dopo giorno - a causare dolore e tragedie.F.Cib.© RIPRODUZIONE RISERVATA