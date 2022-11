ERACLEA - Il Nuovo brevetto per la sicurezza stradale è Veneto. Nasce Sicurvitax, un dispositivo per la sicurezza stradale prodotto in modo ecosostenibile e applicabile ad alberi e altri ostacoli posti a bordo delle strade, nonché delle piste da sci. L'idea è di realizzare una sorta di barriera tra gli alberi e le strade (o le piste da sci) e è stata elaborata da una coppia di imprenditori di Eraclea, marito e moglie, stanchi dei numerosissimi incidenti stradali, che hanno dedicato gli ultimi loro quattro anni a un accurato studio e progettazione.

AVVOCATI E INGEGNERI

Ad assisterli, in questa fase, è lo studio legale Salvador di Pordenone, che attraverso i propri legali ha seguito la differenti fasi del progetto, compreso l'ottenimento del brevetto.

BREVETTO

Assistiti da numerosi tecnici e professionisti, come ingegneri e, appunto, da esperti in questioni legali, il progetto non solo è stato concepito ma anche brevettato e per questo ora è pronto per essere installato in tutte le strade costeggiate da alberi o quantomeno nei punti di estrema criticità. Nel dettaglio il dispositivo permette di assorbire gli urti e di rallentare i corpi proiettati ad alta velocità contro il tronco degli alberi, con conseguente riduzione del tasso di mortalità di automobilisti e motociclisti che circolano ogni giorno sulle nostre strade nonché degli sciatori che finiscono fuori pista. Gli inventori del nuovo dispositivo, entusiasti dell'obiettivo raggiunto, sono ora nuovamente al lavoro, insieme alle amministrazioni pubbliche, a ogni livello, per passare dalle parole ai fatti: marito e moglie sono speranzosi che la loro opera d'ingegno giunga a diminuire drasticamente le stragi di coloro che circolano ogni giorno sulla strada.