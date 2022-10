ERACLEA - Raccolta della plastica sulla spiaggia, appuntamento a Eraclea mare. È l'iniziativa organizzata dall'Amministrazione comunale assieme a Plastic Free a Eraclea mare, sabato, dalle 14.30. Il ritrovo è stato fissato all'accesso al mare numero 1, lungo via Marinella.

I partecipanti dovranno essere muniti di guanti antitaglio e pinze telescopiche, oltre che di iscrizione obbligatoria nel sito del Comune sono state pubblicate le istruzioni, per ricevere copertura assicurativa. Appello della sindaca Nadia Zanchin: «Abbiamo la possibilità di dare un contributo alla nostra Eraclea, con dei piccoli gesti». Intanto a Jesolo, domenica scorsa, nella spiaggia di Cortellazzo, si è svolta un'iniziativa analoga con i volontari arrivati fino alla spiaggia del Mort grazie alla collaborazione della Remiera Jesolo che ha messo a disposizione alcune imbarcazioni. In totale sono stati raccolti 600 chili di rifiuti.

Una quarantina i volontari all'opera, tra i quali anche i rappresentanti della Leeida Venezia. Il sindaco di Jesolo De Zotti ha annunciato la volontà di aderire ufficialmente a Plastic Free per mettere in campo numerose iniziative in campo ambientale.