Perde il controllo dell'auto è finisce in bilico sull'argine

ERACLEA - Con l'auto vola fuori strada e finisce sull'argine del Piave. È successo verso le 14 sul ponte che da Eraclea porta verso Jesolo. Il conducente dell'auto stava per arrivare in prossimità del manufatto quando ha perso il controllo dell'utilitaria. Inutile per l'automobilista cercare di mantenere il veicolo in strada: l'auto è volata sull'argine. Fortunatamente il conducente è riuscito a liberarsi e a uscire dall'abitacolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con i sanitari del 118. Inevitabili le conseguenze per la viabilità.

