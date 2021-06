ERACLEA - Pietro Cameran, 70 anni circa, di Padova è morto oggi pomeriggio ad Eraclea a 20 metri dalla riva, in un tratto di mare con l'acqua alta 1 metro. L'uomo non sapeva nuotare, la prima ipotesi è che abbia avuto un malore, forse per il caldo. Vani i tentativi di rianimarlo, sul posto anche i sanitari del Suem 118 intervenuti con l'ausilio dell'elicottero. I Carabinieri stanno ricostruendo l'accaduto.