Il sorriso di Andrea si è spento. ​Tradito dal cuore a soli 21 anni

di Giuseppe Babbo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ERACLEA - Fino all'ultimo ha aiutato gli altri. Sempre in prima linea, con il sorriso. Nonostante i suoi problemi di salute che non gli hanno impedito di dare quotidianamente un aiuto a chiunque ne avesse bisogno. Lutto a, si è spento domenica pomeriggio nel sonno, a casa sua, ad appenaautentica colonna della parrocchia di Santa Maria Concetta. Giovane di fede profonda da tempo partecipava e contribuiva alla realizzazione di innumerevoli attività parrocchiali. Sempre pronto ad aiutare, Andrea non si è mai risparmiato. Nonostante un problema cardiaco. Lo stesso che domenica pomeriggio, nella sua abitazione, nel sonno, gli hanno