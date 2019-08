Casolare avvolto dalle fiamme in via dei Pioppi a Eraclea Mare /Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ERACLEA (VENEZIA) - Incendio nella serata di oggi, 20 agosto, in via dei Pioppi a Eraclea Mare: a fuoco un casolare adibito a ricovero mezzi agricoli. Nessuna persona è rimasta ferita.Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da San Donà Jesolo e Mestre con 4 automezzi e 12 operatori, hanno circoscritto le fiamme, evitando l'estensione del rogo alle strutture vicine. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso.