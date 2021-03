ERACLEA - Ha dichiarato di aver perso tutto per colpa degli uomini del clan dei casalesi: soldi, serenità, salute e anche la moglie, da cui si è separato dopo anni di tensioni e paura. Ludovico Pasqual, 53 anni, pordenonese di origini, residente ad Eraclea, è l’unico imprenditore ad essersi costituito parte civile contro Donadio & C al processo in corso nell’aula bunker di Mestre. Ieri è comparso di fronte al Tribunale per raccontare la sua...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati