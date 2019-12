Mafia nel Comune di Eraclea: la relazione del Prefetto non lascia dubbi

di Maurizio Dianese

ERACLEA - Eraclea si avvia ad essere il primo Comune del Veneto sciolto per mafia. E’ partita infatti dalla Prefettura di Venezia, alla volta del Ministero degli Interni, ladel Prefetto, Vittorio Zappalorto, che arriva a conclusione dell’inchiesta svolta da un lato dalla Procura di Venezia e dall’altro dalla Commissione d’accesso presieduta dal viceprefetto Piera Bumma, già commissario prefettizio del Comune di Caorle nel 2015 e composta dal tenente colonnello della Guardia di Finanza Domenico Frustagli e dal vicequestore aggiunto della Questura di Venezia, Riccardo Sommariva.La relazione della Commissione d’accesso, istituita proprio per raccogliere gli elementi che consentano al Prefetto di Venezia di prendere una decisione ponderata su Eraclea, non lascia grande spazio alla fantasia e, peraltro, è abbinata alla richiesta di rinvio a giudizio formulata in questi giorni dal pm Roberto Terzo che riguarda 76 indagati, 37 dei quali imputati per associazione a delinquere di stampo mafioso.