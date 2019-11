Oli esausti e rifiuti edili: scoperta discarica abusiva di 3.500 mq

ERACLEA (VENEZIA) - I militari della Guardia Costiera di Caorle e di Jesolo hanno posto sotto sequestro una società di gestione di rifiuti nel comune di Eraclea. Sono stati scoperti oltre 10.000 metri cubi di rifiuti provenienti da smaltimenti edili stoccati illegalmente all'interno di un'area della ditta.



L'operazione si è svolta sotto la direzione del Centro di Coordinamento Ambientale Marittimo (Ccam) della direzione Marittima del Veneto, e con la collaborazione del personale tecnico dell'Arpav.



In una area scoperta di circa 3.500 metri quadrati e senza alcuna impermeabilizzazione del suolo, la Guardia Costiera ha sequestrato oltre 10.000 metri cubi di materiali di risulta, contestando una attività di gestione dei rifiuti svolta in maniera illecita. I militari hanno anche posto sotto sequestro penale centinaia di litri di oli esausti, custoditi in maniera pericolosa per la sicurezza del suolo.

