Era latitante ma viveva in un appartamento in centro: arrestato

di Marco Corazza

MUSILE - Scatta ilnegli appartamenti, a Musile scoperto un. Questa mattina verso le 8 la Polizia locale di Musile di Piave e due pattuglie del Nucleo Radiomobile dei carabinieri di San Donà di Piave hanno effettuato alcuni controlli all'interno di un condominio di via Martiri, in pieno centro. Le forze dell'ordine hanno provveduto ad ispezionare cinque appartamenti, effettuando gli accertamenti sulle presenze all'interno degli immobili, ai contratti di affitto e alle regolarità dei permessi di soggiorno. Al termine delle operazioni quattro persone, già note alle forze dell'ordine, sono state portate nella caserma dei carabinieri di San Donà. Una di queste, un, O.H., è risultato essere un latitante: aveva a suo carico un ordine di carcerazione per l'espiazione di una pena diper reati inerenti al traffico di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato trasferito nel primo pomeriggio nel carcere di Venezia. Soddifsazione è stata espressa dal sindaco di Musile di Piave, Silvia Susanna, che, auspicando nuovi controlli, si è congratulato con le Forze di Polizia.