Venezia, grande attesa per l'arrivo dell'Epifania. Dalla regata delle Befane all'uscita dei Re Magi: tutti gli eventi sul territorio

VENEZIA - Grande attesa per l’arrivo della Befana in tutto il territorio. Tanti gli appuntamenti organizzati per le famiglie e per i bambini, che aspettano con ansia l’arrivo della vecchietta che porta le calze piene di dolci. Sarà anche l’occasione per vedere a Venezia i Re Magi uscire dalla Torre dell’Orologio di Piazza San Marco. Per ammirare l’opera d’arte che annuncia l’Epifania, bisogna trovarsi in piazza San Marco due volte in un anno, alle ore 12 del 6 gennaio oppure nel giorno dell’Ascensione, e alzare gli occhi in alto, verso uno dei segni architettonici più celebri di Venezia, la Torre con il suo grande orologio astronomico, un capolavoro di tecnica e di ingegneria che segna, ormai da cinquecento anni, la vita, la storia e il continuo scorrere del tempo.

A Venezia, sul Canal Grande, andrà in scena la 53esima Regata delle Befane. La Bucintoro riporta in acqua la tradizionale regata su mascarete, con i vogatori nei panni della simpatica vecchietta che offre i doni ai bimbi. Partenza del corteo alle 9.30 dalla sede della Bucintoro, ai Magazzini del sale, e arrivo al ponte di Rialto dove, alle ore 10.30, verrà appesa la calza gigante, simbolo giocoso dell’evento. A seguire, verranno presentate le “befane” e si darà inizio alla regata. Alle 11.30 incoronazione della “Befana 2023” e premiazioni in Riva del Vin con dolci per tutte le età.

A Malamocco, la Befana arriva di corsa con la tradizionale “Corsa dea Befana di Malamocco”, venerdì 6 a partire dalle ore 10.30. Si tratta della 45esima edizione della gara podistica non competitiva ludico motoria, maschile e femminile, organizzata da Venezia Triathlon. Partenza dal patronato di Malamocco alle ore 10.30 per avventurarsi in 3 diversi percorsi: uno da 400 metri, uno da 1.200 e l’ultimo da 10 chilometri.

Venerdì 6, dalle ore 9.00 in poi, nel cuore di Venezia, in Pescheria, l’associazione Rialto Mio accoglierà tutti i bambini al mercato di Rialto per distribuire loro l’immancabile calza piena di dolci.

La Befana sbarca anche a Sant’Erasmo con animazione per bambini dalle ore 15.30 in poi: accompagnata dal fidato amico spazzacamino, la vecchietta porterà dolci e tanta allegria. E poi ancora musica, con lo spettacolo itinerante “Chris horses duo” che accompagnerà il pubblico – con la voce e il suono della chitarra e del basso – nell’attesa del falò.

Il giorno precedente, giovedì 5 alle ore 17.00, la Befana arriverà a cavallo della sua scopa con le calze piene di dolcetti anche in Campo de le Gate. L’Associazione San Francesco della Vigna attenderà tutti i partecipanti per offrire una merenda, una cioccolata calda e raccogliere fondi da devolvere in beneficenza.

A Mestre, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, tornano gli spettacoli per bambini in Piazza Ferretto, via Poerio, Largo divisione Julia, via Mestrina e via Palazzo. Al motto di “vara che beo, senti che mae” una Befana - fortemente provata dalla serata passata nel gelido volare con la sua scopa - camminerà nelle strade e tra la gente con la sua enorme gonna, a vantarsi delle sue ultime fatiche, ad augurare il buon anno, seguita da uno spazzacamino a terra con carretto musicale, che si prodigherà a far divertire i più piccoli. E ancora: in via Palazzo, piazza Ferretto e Largo divisione Julia, una coppia di befane danzanti stupirà il pubblico con tre diverse esibizioni, mentre una befana su bicicletta, accompagnata dal suo fidato folletto befanesco, sarà a disposizione per sedersi sul trono della Piazza e per un incontro ricco di dolcezza. Caramelle e cioccolatini per tutti.

Tanto divertimento per i bambini al Parco Albanese, nell’ambito di “Natale in giostra”. Venerdì 6, dalle ore 15.00, arriva la Befana al Bissuola Winter Village per distribuire i dolci della calza.

Giovedì 5, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, la Befana passerà anche in Quartiere Pertini, dove il circolo Auser, Insieme l’anziano con noi e il Comitato Quartiere Pertini hanno già esposto una calza da record alta 5 metri. Bambini e genitori sono attesi presso la Casetta di Babbo Natale nel Piazzale antistante la chiesa per prendere i dolci lasciati dalla simpatica vecchietta.

Befana in musica a Tessera. Venerdì 6, alle ore 16.30 nella chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta, la banda musicale di Tessera, diretta dal maestro Martino Pavan, si esibirà in concerto.

A Marghera, nella pista di pattinaggio su ghiaccio, la Befana arriverà venerdì 6, alle ore 15.30, nell’ambito del calendario di appuntamenti “Marghera on ice”. Il parco Catene, invece, ospiterà la tradizionale “Piroea Paroea”. Si comincia alle 10 con i banchi del mercatino. Alle 15 la degustazione di frittelle, mozzarelle, pinza e vin brulè, accompagnata dagli spettacoli dei saltimbanchi. Alle 17.30 inizierà il momento della “Piroea Paroea”, che si aprirà con il “processo alla vecchia” e si concluderà con il gran falò, la cui accensione è in programma alle 17.45. A seguire la distribuzione di calze ai bambini.

Ma la vecchietta sarà presente, nel pomeriggio di venerdì 6, anche a Malcontenta, con la festa, il presepio vivente con l’arrivo dei Re Magi, il tradizionale processo e il falò. Vino caldo e dolci per tutti.

A Chirignago la Befana arriva venerdì 6 all’Azienda Agricola Don Orione per portare allegria e tante caramelle a tutti i bambini.

A Zelarino sarà possibile visitare il mercatino della Befana, nel Piazzale del Patronato della Parrocchia, in Via Castellana, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, che vedrà la presenza di espositori delle tradizioni popolari, dell’artigianato artistico e del tempo libero e bancarelle di prodotti enogastronomici tipici regionali. Giostre per bambini e Truccabimbi, spettacoli, musica e Befane che consegneranno le calzette ai bambini più buoni.

L’ASD 100 ottani Venezia, organizza invece il motoraduno “Motobefane” a Forte Marghera, venerdì 6 alle ore 14.00, per festeggiare l’epifania e fare beneficenza. Ritrovo alle ore 14.00, sfilata delle moto alle ore 15.00 per le vie della città, rientro al Forte e benedizione di moto e caschi alle ore 16.00. A seguire buffet per tutti e raccolta fondi per la Casa Fatima di Campalto, struttura per minori che fa parte dell’Opera Santa Maria della Carità. Per tutta la durata dell’evento è previsto un intrattenimento musicale a cura di Sound Live.

Sarà anche l’occasione per assistere ai tradizionali Pan e Vin, che si svolgeranno a Zelarino, al Forte Bazzera a Tessera, a Catene, a Marghera, a Dese, nell’Azienda Agricola Don Orione a Chirignago e, per le isole, a Sant’Erasmo e a Malamocco.