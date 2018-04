Non vede e non sente dopo una puntura alla schiena: dottoressa alla sbarra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA/CAMPOLONGO - (M.A.) Ilsi è trasformato in un incubo per un giovane diin provincia di Venezia. Il 4 luglio di sette anni fa, si è sottoposto a due infiltrazioni epidurali e per quaranta giorni non si è più ripreso. Il trentaseienne ha iniziato a manifestare male alla testa, nausea, vomito, disturbi visivi e auditivi. E per quell'intervento è finita nei guai l'allora dottoressa dell'ambulatorio di Terapia Antalgica dell'ospedale civile di Padova,e. Secondo la pubblica accusa il medico per negligenza e imperizia, avrebbe sbagliato nell'eseguire due infiltrazioni epidurali con corticosteroidi per ridurre l'infiammazione dovuta a lombosciatalgia sofferta dal 36 enne veneziano. Operazione effettuata nei giorni 30 giugno 2011 e 4 luglio sempre del 2011. Ma per il giovane quelle due punture non hanno per nulla risolto il male alla schiena, che lo tormentava dal marzo del 2011. Anzi, la situazione è peggiorata...