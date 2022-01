LIDO - Non ci sono solo chiusure e conti in rosso a tenere banco tra i commercianti del Lido. Ci sono anche storie positive che arrivano dai negozi di vicinato, sempre più un punto di riferimento per la popolazione. È l’esempio che arriva dal piccolo negozio di alimentari gestito da Enzo Scarpa, coadiuvato dalla moglie Giusy come collaboratrice familiare, e situato in Rio Terà 25 nel borgo storico di Malamocco. Enzo ha aperto a febbraio 1991. «Io vivo grazie al rapporto che ho instaurato con i residenti - spiega Scarpa - certo d’inverno non c’è lo stesso turismo estivo, ma noi cerchiamo di dare un servizio ai residenti, che mi conoscono da anni. Ho una buona richiesta anche d’inverno, davvero non mi posso lamentare. E durante questo periodo di pandemia c’è anche la possibilità di rafforzare il rapporto di fiducia potenziando il servizio offerto. Mi sono organizzato, per la consegna a domicilio della spesa ai miei clienti che, a causa della pandemia, non riescono ad uscire di casa».

Le giornate di un alimentarista, in un piccolo borgo, sono scandite dalla sveglia che suona presto. «Apro alle 7.30, fino alle 13 - prosegue il commerciante - e poi dalle 16.30 alle 19.30, d’inverno sei giorni su sette. D’estate resto aperto anche la domenica mattina e nei giorni feriali, posso stare aperto anche fino alle 20. È fondamentale mantenere la continuità con la gente. Io mi sostengo grazie ai malamocchini. D’estate, c’è turismo, arrivano qui anche diversi veneti che hanno acquistato la seconda casa, e quindi anche il lavoro aumenta. Da quando ho iniziato la clientela è cresciuta nel tempo, anche grazie al fatto che ho sempre cercato di apportare dei miglioramenti che evidentemente sono stati apprezzati». Tanto che il titolare ha da poco rinnovato il contratto. «Mi reputo fortunato - conclude Enzo Scarpa - in quanto sono in affitto dal Comune, proprietario del fondo, con un canone sopportabile e non esagerato, rientro tra i negozi di vicinato e questa classificazione allude a un ruolo sociale che hanno queste nostre piccole attività come presidio del territorio. Ho rinnovato per sei anni, più altri sei rinnovabili. Sono soddisfatto, anche se le difficoltà non mancano, di quanto riusciamo a fare. E d’estate il ripristino del pontile a Malamocco darebbe un contributo importante al turismo nel nostro borgo».