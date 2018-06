Mani nel registratore di cassa, aggredisce dipendente e fugge: presa

Entrata come una normale ospite nella hall di un hotel di via Ulloa, a Marghera, era invece lì per rubare. Una donna italiana di 37 anni, D.R., identificata e denunciata sabato scorso dagli uomini del Commissariato di Marghera dopo un'indagine investigativa, lunedì scorso si era introdotta nell'hotel e furtivamente si era impossessata dell’ammontare contenuto nel registratore di cassa. Una dipendente dell'hotel, accortasi delle sue manovre, è stata aggredita dalla ladra che è riuscita così a guadagnare la porta e a fuggire.



I poliziotti grazie all’identikit fornito dalla vittima dell’aggressione ed alle immagini delle telecamere di sorveglianza dell'hotel sono però riusciti a individuare la donna, sabato, durante i servizi di controllo del territorio. L’italiana, con precedenti per reati contro il patrimonio e già destinataria di un divieto di rientro nel comune di Venezia, è stata denunciata in stato di libertà per rapina impropria. L’incasso ammontava a 80 euro.

