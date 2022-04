MESTRE - Dal niente ha creato un impero, superando difficoltà di ogni tipo tra cui un rapimento, diventando un grande capitano d'industria e legando il suo nome ad attività come Interporto e Centro intermodale adriatico a Porto Marghera, Triveneta veicoli industriali e Ca' della Nave a Martellago. Proprio il giorno di Pasqua si è spento nella sua casa di Mirano a 91 anni il noto imprenditore Ennio De Vecchi: era malato da tempo. Nativo di San Martino Buon Albergo (Verona) e rimasto presto orfano di padre, De Vecchi comincia a lavorare da giovane, appena finita la guerra, «partendo con nulla in tasca» ricorda il figlio Eugenio, e svolge tanti piccoli lavori finché inizia a commerciare in veicoli industriali e si mette in proprio, prima a Trento e nel 1973 a Mirano in via Miranese, dove acquisisce l'ex concessionaria Fiat Tieghi: nel 1976 la sua Triveneta Veicoli Industriali diverra concessionario del marchio Volvo Trucks che contribuirà ad affermare in Italia.



IL SEQUESTRO

Fa fortuna tanto da diventare bersaglio dell'Anonima sequestri: il 23 agosto 1975 mentre è in Sardegna (sua moglie è sarda e lui operava molto nella regione con la sua società) lo sequestrano. «Volevano rapire me ma dopo un'accesa discussione con i rapitori ottenne che prendessero lui» rammenta Eugenio, all'epoca ragazzino e che quel giorno era con il padre. Resta 53 giorni in mano ai banditi nelle campagne della Barbagia, per poi essere liberato sano e salvo, ma l'esperienza lo segna sia umanamente si deve anche a questo la sua riservatezza sia economicamente: la sua famiglia paga un riscatto di ben un miliardo di lire. Ma si risolleva e negli anni '90, specie dopo aver ceduto a Volvo la sua rete commerciale, inizia a investire in altre attività: la logistica con il Centro intermodale adriatico (aperto nell'area ex Sava) e l'Interporto, l'immobiliare, settore in cui tra l'altro acquisisce Ca' della Nave, e le cave con l'Habitat di Volpago del Montello. I suoi ultimi anni non sono facili, sia per il peggiorare delle sue condizioni di salute minate dal diabete sia per la crisi di Cia culminata nel 2014 con il concordato delle sue società e, proprio in questi giorni, con l'istanza di fallimento per Ca' della Nave. Ma aveva ceduto il timone ormai da tempo.



IL RICORDO

«Mio padre è stato un grande imprenditore, che si è fatto un nome partendo dal nulla dopo la guerra e riuscendo sempre a superare tutte le tante difficoltà incontrate nel suo cammino, ma era soprattutto un uomo d'altri tempi, onesto, di parola, stimato da tutti: con lui bastava una stretta di mano lo piange Eugenio Una persona per bene, rispettosa, fervido credente, e dal cuore d'oro: l'iniziativa di Interporto aveva anche questo senso, vennero riassunti quasi 180 lavoratori ex Alusuisse e fu realizzata la più grande riconversione industriale di Porto Marghera iniziata nel 1993 e che io poi ho portato avanti fino al 2013. Ma penso anche a tante altre sue iniziative come l'impegno per la Cardiologia di Mirano: è stato tra i fondatori degli Amici del Cuore». Ennio De Vecchi Lascia la moglie Ada e i figli Maria Emma, Eugenio e Sigfrido. I funerali saranno celebrati nel duomo di Mirano presumibilmente giovedì.