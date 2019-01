Nessun sintomo, si accascia a terra e muore a 42 anni davanti alla compagna

di Vittorino Compagno

DOLO/MIRA - Nessun sintomo, né alcun preavviso. Si è improvvisamente accasciato a terra, senza un lamento, nella sua abitazione di via Tintoretto, a Dolo, nella serata di giovedì, appena terminato di cenare assieme alla sua compagna. Molto probabilmente ad ucciderlo è stato un infarto, ma a far luce sulle vere cause del decesso la magistratura ha disposto un'autopsia.aveva 42 anno, un fisico atletico e (apparentemente) sano. Figlio unico (padre veneziano e madre di Dogaletto di Mira), abitava da diversi anni a Dolo assieme alla compagna Katia Pettenò, 42 anni come lui, parrucchiera a Pianiga. Stavano assieme fin da ragazzi. Emyl Lavorava per una