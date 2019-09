Emma, 18 anni, l'etoile che incanta la danza mondiale

di Maurizio Dianese

MESTRE - Non capita a tutti finire in copertina. E per di più su una rivista specializzata che è un po' la Bibbia della danza internazionale. E europea in particolare. A lei sì. Non era mai successo prima che una diciottenne rubasse la copertina ad una stella affermata della danza mondiale e se è successo vuol dire che ormai la mestrina Emma Mardegan, 18 anni il 23 agosto scorso, è ormai lanciata sulla scena del balletto ai più alti livelli. Insomma, una ètoile che sta conquistando il...