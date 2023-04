Venezia. Arriva Emilio, la prima barca merci elettrica per la distribuzione in laguna: è autoricaricabile

VENEZIA - Si chiama Emilio la prima imbarcazione a impatto zero per il trasporto delle merci della grande distribuzione nella laguna di Venezia. Inaugurata oggi nei pressi del punto vendita Coop di piazzale Roma, la nuova imbarcazione con motore elettrico entra a far parte per la prima volta della flotta di un operatore della GDO in laguna e trasporterà le merci che riforniscono i negozi Coop Alleanza 3.0.

In grado di espletare tutte le funzioni di carico, trasporto e scarico merci, la nuova imbarcazione è dotata di una batteria che può contare su tre ore di autonomia durante le quali assicura zero emissioni. Grazie al motore elettrico, infatti, in grado di abbattere in modo significativo sia i consumi sia le emissioni di anidride carbonica, saranno risparmiate circa 39 tonnellate l’anno di CO2. Emilio è inoltre completamente autoricaricabile.