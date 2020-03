Emergenza Covid-19, l'Ulss 4 chiude le attività specialistiche e i Cup: in arrivo le disdette

Ridurre al minino la probabilità del contagio, l'Ulss 4 del Veneto orientale chiude ambulatori e Cup, pronte anche le disdette per chi aveva prenotato. Per far fronte all'emergenza coronavirus, in ottemperanza alle recenti disposizioni regionali, da oggi lunedì 16 marzo è sospesa tutta l'attività specialistica ambulatoriale ad eccezione delle prestazioni con classe di priorità “U” (Urgente) e “B” (Breve); sono inoltre garantite le prime visite specialistiche e di controllo in ambito materno infantile ed oncologico. Gli esami di laboratorio vengono eseguiti solo per i casi urgenti. Gli sportelli CUP aperti al pubblico sono chiusi da oggi e fino al 15 aprile. Per prenotare le prestazioni con priorità “U” e “B” è possibile utilizzare solo la prenotazione telefonica, chiamando il numero 0421-227100, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 e il sabato dalle 8 alle 12.30. Gli utenti che hanno già fissato una visita specialistica in questo periodo verranno contattati invece per la disdetta.



