MESTRE - Hanno preferito evitare fino all'ultimo di scoprire le carte, visto com'era andata nelle due selezioni precedenti con i due vincitori che si erano ritirati nel momento di entrare in carica. Ma ora che è arrivato anche il via libera del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex Ministero dello Sviluppo economico), la Camera di commercio di Venezia e Rovigo ha finalmente un nuovo segretario generale che, per la prima volta, è una donna: sarà Emanuela Fattorel, già vicedirettore della Camera di commercio di Udine e Pordenone, a ricoprire la carica a partire dal 16 gennaio prossimo.

Un posto strategico che era vacante dal 2019, cioé da quando se ne andò Roberto Crosta (passato alla Camera di Padova), che nel frattempo è stato ricoperto da Giacomo De' Stefani in qualità di facente funzioni, già dirigente dell'Area 2 per l'amministrazione interna e i progetti internazionali e in precedenza segretario generale della Cciaa di Rovigo prima della fusione con Venezia.

DUE DIETRO-FRONT

La procedura di selezione era stata avviata nel luglio scorso dalla Giunta camerale e dal presidente Massimo Zanon, dopo la doccia fredda del ritiro di Francesco Caracciolo nel marzo scorso, a 24 ore dalla designazione. Un dietrofront-fotocopia di quello arrivato nel giugno 2019 da parte di Luca Perozzi (altro quasi segretario scelto in una analoga selezione) che si fece da parte per motivi personali addirittura prima dell'invio del suo nominativo al Ministero per lo Sviluppo economico. Non potendo attingere per legge alla graduatoria delle rispettive selezioni, la Camera di commercio si è trovata obbligata a far ripartire tutto daccapo, ma stavolta tutto è filato finalmente liscio.

Erano undici gli aspiranti segretari in corsa, poi ridotti a cinque e, infine, ai tre arrivati al colloquio finale (due donne e un uomo) con Emanuela Fattorel che si è affermata con un punteggio di 57/60, superando di due punti gli altri due concorrenti.

FIGURA DI GARANZIA

«Abbiamo scelto una figura di garanzia che conosce da vicino la macchina operativa e il territorio, essendo di origini venete ed avendo operato a Pordenone e Udine - commenta il presidente Massimo Zanon -. L'obiettivo che ci siamo posti è di fare in modo che la Camera di commercio possa offrire sempre più servizi al mondo economico di Venezia e Rovigo, collaborando con gli altri enti, con i Comuni, con le forze dell'ordine come nel caso della messa a disposizione delle nostre banche dati. L'Ente camerale non deve essere più vista come un corpo estraneo, ma come una risorsa per il territorio e per chi vi opera».

Laureata in Giurisprudenza all'Università di Trieste, madre di tre figli, Emanuela Fattorel è entrata in Camera di Commercio di Pordenone nel 1989, ha coperto vari incarichi dirigenziali fino a diventarne segretario generale dal 2000 a fine 2018. Dal 2019 ricopre l'incarico di vicesegretario generale della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, e dal 2015 al 2017 è stata anche segretario generale di Unioncamere del Friuli Venezia Giulia.

Nei giorni scorsi, inoltre, è stato nominato il portavoce del presidente Zanon: l'incarico sarebbe stato affidato a Danilo De Nardi, proveniente dalla Confcommercio - Unione Provinciale di Venezia.