VENEZIA - Il presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, è giunta a Venezia per la sua prima visita ufficiale nella sede della Regione Veneto, dove sta incontra il presidente regionale Luca Zaia è la giunta regionale: si tratta della prima tappa degli incontri veneziani di Casellati, che verrà seguita da un colloquio con il sindaco Luigi Brugnaro, e con la giunta comunale.



Sulla consultazioni in corso al Quirinale in vista della formazione del governo, Casellatti ha sottolineato:

«Mi sembra che la strada sia un pò lunga. Sarà il capo dello Stato a capire dopo il nuovo giro se ci possono essere punti di convergenza tra i programmi, se si può trovare un accordo e con chi, e se si riuscirà a comporre la frattura che si è creata dal voto tra nord e sud. Io non sono il soggetto che può trovare soluzioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA