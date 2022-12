Elisa si prepara al botto di Capodanno con tutti i suoi successi

JESOLO - Elisa, cantante, musicista e produttrice musicale, artista amata a livello internazionale, sarà la grande protagonista del “Concerto di fine anno”, in programma sabato 31 dicembre al Palazzo del Turismo di Jesolo, un evento unico e da ricordare, nonché uno strepitoso modo per celebrare l’arrivo del nuovo anno in compagnia di una star assoluta. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit, in collaborazione con Comune di Jesolo e Jesolo Turismo, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche sabato alla biglietteria a partire dalle 19.

Porte aperte al pubblico dalle 20 e inizio concerto previsto per le 22. Allo scoccare della mezzanotte ci sarà poi il brindisi, con l'artista monfalconese - che il 19 dicembre ha compiuto 45 anni - sul palco a salutare, assieme al suo pubblico, l’arrivo del 2023.

Ad accompagnare la affermata cantautrice ci sarà la sua inseparabile band, con la quale presenterà una scaletta fatta di tutti i grandi successi di oltre 25 anni di strepitosa carriera.