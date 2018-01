L'elica rompe tubo dell'acquedotto: forte calo di pressione nei rubinetti

SQUARCIO DI 50 CENTIMETRI

A essere tranciata è stata una struttura in acciaio posizionata 40 anni fa e debitamente segnalata. Secondo Veritas, sarebbe stato individuato uno squarcio di 50 centimetri, con residui dello zinco dell'elica e del timone di una imbarcazione da trasporto.

VENEZIA - Unavvenuto ieri sera in laguna sta mettendo in difficoltà non pochi cittadini e strutture veneziane:dell'acquedotto di fronte all'Arsenale. I tecnicisono intervenuti subiti ma per le operazioni di immersione dei sub e la valutazione del danno hanno dovuto attendere le prime luci di questa mattina.Ma Veritas ha stabilito di non chiudere il tubo e neppure di diminuire la pressione, proprio per tutelare i cittadininell'acquedotto. Difficile capire quanto tempo servirà per chiudere la falla e per ora impossibile quantificare il danno.Tuttavia una conseguenza negativa si è già palesata e sono iniziate a piovere chiamate negli uffici dell'azienda:. Leinteressate dall'abbassamento idrico (che potrebbe anche peggiorare fino a chiusura della falla ) sono: dalla Celestia, a Castello e in una parte di San Marco, compresi Cannaregio e Sant'Elena. I cittadini sono stati avvisati con Twitter, sito, sms, instagram e Telegram.