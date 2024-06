Elezioni sindaci 2024 nel veneziano, Teglio Veneto e Cinto Caomaggiore superano la prova quorum: confermati Cicuto e Falcomer

VENEZIA - Sono 16 i comuni nel veneziano in cui si vota per le elezioni amministrative 2024. Arrivano i primi due sindaci eletti. Gianluca Falcomer e Oscar Cicuto sono stati riconfermati rispettivamente a Cinto Caomaggiore e a Teglio Veneto, i due comuni al confine con il Friuli in cui si era presentato un solo candidato. L'unica incognita era il quorum al 40 per cento, al di sotto del quale il voto non sarebbe stato considerato valido. In tutti e due i comuni il traguardo è stato ampiamento superato: a Cinto ha votato il 66,92 per cento degli aventi diritto, a Teglio il 65,91 per cento

Nella scorsa tornata a Cinto aveva votato il 62,97% (quest'anno l'affluenza è dunque aumentata) e a Teglio il 65,60% restando pressoché stabile.

I COMUNI AL VOTO

ANNONE VENETO

CAMPONOGARA

CEGGIA

CINTO CAOMAGGIORE

CONA

CONCORDIA SAGITTARIA

FOSSALTA DI PIAVE

FOSSALTA DI PORTOGRAUARO

GRUARO

MEOLO

NOALE

PORTOGRUARO

SCORZE'

SPINEA

STRA

TEGLIO VENETO